07:29 29.06.2017 | Происшествия | Новости
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В университете штата Кентукки прогремел взрыв, пострадали двое

В ночь на четверг, 29 июня, в университете американского города Мюррей штат Кентукки прогремел взрыв.

В университете штата Кентукки прогремел взрыв, пострадали двое

В результате инцидента пострадали два человека. Как сообщает телеканал Fox News, взрыв произошел в одном из корпусов учебного заведения в месте, где ранее была обнаружена утечка газа.

Скорая помощь увезла одного из пострадавших в больницу. Второму сотруднику врачи оказали медицинскую помощь на месте.

Вместе с тем по информации представителей университета никто из студентов не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают службы экстренной помощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском городе Камбрия на заводе по производству этилового спирта произошел сильный взрыв. Несколько человек получили ожоги.


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