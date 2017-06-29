В университете штата Кентукки прогремел взрыв, пострадали двое

В результате инцидента пострадали два человека. Как сообщает телеканал Fox News, взрыв произошел в одном из корпусов учебного заведения в месте, где ранее была обнаружена утечка газа.

Скорая помощь увезла одного из пострадавших в больницу. Второму сотруднику врачи оказали медицинскую помощь на месте.

Вместе с тем по информации представителей университета никто из студентов не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают службы экстренной помощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском городе Камбрия на заводе по производству этилового спирта произошел сильный взрыв. Несколько человек получили ожоги.