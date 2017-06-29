09:19 29.06.2017 | Происшествия | Новости
100168712:Polishuk

В США разбился одномоторный самолет, погибли два человека

В американском штате Аризона среду утром, 28 июня, разбился одномоторный самолет Vans RV-7.

В США разбился одномоторный самолет, погибли два человека

В результате крушение погибли два человека. Как сообщает газета Arizona Republic, инцидент произошел в гористой местности, недалеко от американского города Бакай.

При этом около восьми часов утра самолет вылетел из аэропорта Бакай, а после пяти часов вечера к юго-западу от города спасатели обнаружили обломки воздушного судна.

Имена погибших власти пока не сообщают. Причина крушения пока также неизвестна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а среду на юге Австралии легкомоторный самолет потерпел крушение, в результате чего по меньшей мере трое человек погибли.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив