19:20 29.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100168765:nastia

В Харькове младенец выпал из окна

Годовалая девочка выпала с четвертого этажа квартиры в Харькове. Сейчас ребенок находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь.

В Харькове младенец выпал из окна

Данную информацию сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В сообщении говорится, что ребенок находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь.

По предварительным данным, годовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже дома на проспекте Победы.

Отмечается, что по адресу выезжала следственно-оперативная группа, которой было установлено, что в этот день девочка находилась в квартире вместе со своей бабушкой. Пожилая женщина на несколько минут вышла из комнаты, и именно в этот момент ребенок выпал из окна.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Харькове мужчина повесился на газовой трубе.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив