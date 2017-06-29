В Харькове младенец выпал из окна

Данную информацию сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В сообщении говорится, что ребенок находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь.

По предварительным данным, годовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже дома на проспекте Победы.

Отмечается, что по адресу выезжала следственно-оперативная группа, которой было установлено, что в этот день девочка находилась в квартире вместе со своей бабушкой. Пожилая женщина на несколько минут вышла из комнаты, и именно в этот момент ребенок выпал из окна.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Харькове мужчина повесился на газовой трубе.