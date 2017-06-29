В Бразилии неизвестных пытался штурмовать президентский дворец

Неизвестный мужчина на машине в ночь на четверг, 29 июня, попытался проникнуть на территорию официальной резиденции президента Бразилии - Дворца Алворада.
Полиции удалось задержать злоумышленника. Как сообщает местный телеканал Globo, во время нападения президента страны Мишеля Темера в резиденции не было. Вместе с тем злоумышленник сломал ворота резиденции. При этом в полиции заявили, что дворец был оцеплен.
Один из полицейских рассказал телеканалу, что подозреваемый был на автомобиле. Он остановился у ворот резиденции и дождался момента, когда к нему подойдут правоохранители, после чего протаранил ворота. Военные открыли по нему огонь.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот официально выдвинул против президента страны Мишела Темера обвинение в коррупции.