В Бразилии неизвестных пытался штурмовать президентский дворец

Полиции удалось задержать злоумышленника. Как сообщает местный телеканал Globo, во время нападения президента страны Мишеля Темера в резиденции не было. Вместе с тем злоумышленник сломал ворота резиденции. При этом в полиции заявили, что дворец был оцеплен.

Один из полицейских рассказал телеканалу, что подозреваемый был на автомобиле. Он остановился у ворот резиденции и дождался момента, когда к нему подойдут правоохранители, после чего протаранил ворота. Военные открыли по нему огонь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот официально выдвинул против президента страны Мишела Темера обвинение в коррупции.