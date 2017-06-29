Под Черкассами выпускники угнали автобус и разгромили кладбище - ВИДЕО

Покатавшись, они заехали на кладбище и разгромили там несколько могил. Все они были в нетрезвом состоянии.

Как сообщает местное издание, маршрутка рейса Геронимовка – Красная Слобода была угнана в Черкассах. На нем злоумышленники отправились в Чигирин.

Вместе стем возле села Трушовцы Чигиринского района выпускники не справились с управлением и в результате автобус въехал на кладбище. По информации полицейских, машина повредила шесть могил.

Затем уже бывшие школьники решили замести следы преступления, попытавшись сжечь автобус, но дальнобойщик, который проезжал мимо, увидел пламя и потушил его. Правоохранители задержали двоих молодых людей, еще двоих сейчас разыскивают. По факту инцидента открыто уголовное дело по статье Криминального кодекса Украины Покушение на преступление, Умышленное уничтожение или повреждение имущества и Незаконное завладение транспортным средством.

Молодых людей теперь ждет лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове был обнаружен труп молодой девушки. Студентка была найдена в той квартире, в которой она проживала на условиях аренды.