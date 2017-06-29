15:30 29.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донетчине парень погиб во время трюка на железной дороге

В Донецкой области погиб 19-летний парень во время попытки выполнить каскадёрский трюк на железной дороге.

На Донетчине парень погиб во время трюка на железной дороге

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В сообщении говорится, что вчера на станции Мариуполь парень пытался прыгнуть с пешеходного моста на крышу пассажирского вагона. Во время прыжка он задел контактный провод, получил удар электрическим током и был смертельно травмирован. Скорая помощь констатировала смерть потерпевшего.

На ярду с этим отметили, что с января по май 2017 из-за нарушения правил безопасности на железной дороге, попытки сделать селфи или совершить кражу имущества и грузов железной, получили травмы 8 детей в возрасте до 16 лет, 3 из которых - смертельно. 

Всего за 5 месяцев 2017 года на железной дороге получили травмы 207 посторонних граждан, из них 135 - со смертельным исходом. 

Ранее УРА-Информ сообщал, что чиновники Южной железной дороги украли более полумиллиона гривен.


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