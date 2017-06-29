ДТП на Бориспольской трассе: образовалась пробка

Данную информацию передает УНН.

В сообщении говорится, что из-за ДТП в пробках на Бориспольской трассе застряли около тысячи машин, которые стоят до остановки "Лесная" в сторону Борисполя.

Отмечаетася, что частично движется только одна полоса трассы.

В связи с этим в аэропорту "Борисполь" призвали пассажиров заблаговременно планировать свой выезд в аэропорт из-за пробок.

Напомним, что сегодня на Бориспольской трассе произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль. Пострадала маленькая девочка и женщина.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сегодня в городе Изюм 24-летняя девушка, за рулем автомобиля "BMW" совершила наезд на опору электросети, вследствие чего получила телесные повреждения, от которых скончалась в карете скорой помощи. 16-летняя девушка-пассажир погибла на месте аварии.