01:00 28.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Волынской области поезд сбил насмерть мужчину

В Волынской области во вторник, 27 июня, поезд сбил мужчину.

В Волынской области поезд сбил насмерть мужчину

Местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в области, авария произошла около десяти часов вечера.

Поезд сообщением "Киев-Ковель" сбил 54-летний житель села Борохов Киверцовского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве трамвай насмерть переехал подростка, который перебегал пути. Как сообщается, происшествие случилось в Деснянском районе столицы, погибшему мальчику на вид около 12 лет.


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