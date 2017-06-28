В Волынской области поезд сбил насмерть мужчину

Местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в области, авария произошла около десяти часов вечера.

Поезд сообщением "Киев-Ковель" сбил 54-летний житель села Борохов Киверцовского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве трамвай насмерть переехал подростка, который перебегал пути. Как сообщается, происшествие случилось в Деснянском районе столицы, погибшему мальчику на вид около 12 лет.