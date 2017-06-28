В Венесуэле вертолет атаковал здание Верховного суда

Глава государства Николас Мадуро заявил, что полицейский вертолет захватил бывший пилот министра внутренних дел Мигеля Родригеса Торреса. Также известно, что он атаковал здание Верховного суда и из него в здание полетели гранаты.
Такие сведения сообщило издание Noticias 24.
По словам президента, гранаты не сработали, однако очевидцы в социальных сетях пишут, что слышали взрывы.
При этом Мадуро подчеркнул, что один из захватчиков вертолета ранее был пилотом Мигеля Родригеса Торреса, экс-министра внутренних дел, который находится в контакте с ЦРУ.
В связи с этим Мадуро выразил надежду, что оппозиция осудит эту атаку. Уроме того, лидер страны распорядился привести в боевую готовность ВВС страны и средства ПВО, назвав случившееся террористическим актом.
"Размещенные в социальных сетях фотографии вертолета подтверждают, что экипаж растянул плакат с надписью "350. Свобода", - отметил министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас.
Речь идет о 350-й статье конституции, которая говорит о возможности непризнания гражданами власти в случае нарушения ею демократических ценностей, принципов и гарантий, а также прав человека.
В настоящее время никакой дополнительной информации о погибших или пострадавших пока не поступало.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Венесуэле протестующие подожгли здание Верховного суда.