В Венесуэле вертолет атаковал здание Верховного суда

Такие сведения сообщило издание Noticias 24.

По словам президента, гранаты не сработали, однако очевидцы в социальных сетях пишут, что слышали взрывы.

При этом Мадуро подчеркнул, что один из захватчиков вертолета ранее был пилотом Мигеля Родригеса Торреса, экс-министра внутренних дел, который находится в контакте с ЦРУ.

В связи с этим Мадуро выразил надежду, что оппозиция осудит эту атаку. Уроме того, лидер страны распорядился привести в боевую готовность ВВС страны и средства ПВО, назвав случившееся террористическим актом.

"Размещенные в социальных сетях фотографии вертолета подтверждают, что экипаж растянул плакат с надписью "350. Свобода", - отметил министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас.

Речь идет о 350-й статье конституции, которая говорит о возможности непризнания гражданами власти в случае нарушения ею демократических ценностей, принципов и гарантий, а также прав человека.

В настоящее время никакой дополнительной информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Венесуэле протестующие подожгли здание Верховного суда.