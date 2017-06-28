В Харькове обнаружен труп студентки

Так, труп студентки в н.п. Харьков обнаружил собственник той квартиры, в которой она проживала на условиях аренды. В полицию сведения про инцидент поступили еще 27-го июня днем. Согласно этим данным – в Харьков девушка прибыла из соседнего региона, на учебу она ходила в местный колледж.

Согласно предварительным заключениям – умерла девушка от механической асфиксии. Сейчас выясняют все детали смерти девушки, а также граждане, которые могут быть к этому причастны. Данное событие уже было внесено в реестр расследований – согласно статье 187 УК.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице в парке "Дубки" был обнаружен труп мужчины.