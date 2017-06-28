В Австралии разбился самолет, погибли 3 человека

В среду утром, 28 июня, на юге Австралии легкомоторный самолет потерпел крушение, в результате чего по меньшей мере трое человек погибли.
Об этом передает телеканал Sky News Australia.
Как отмечается, авиалайнер Tobago разбился недалеко от аэропорта Mount Gambier в австралийском штате Южная Австралия. Так, спустя некоторое время на место ЧП прибыли аварийные службы.
Согласно информации полиции, что стало причиной крушения самолета пока неизвестно.
В свою очередь очевидцы происшествия утверждают, что авиалайнер разбился на горе Гамбиер в 5 км от аэропорта.
"Инцидент произошел около 3:30 по киевскому времени", - сказано в сообщении.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Португалии во вторник, 20 июня, упал и разбился самолет Canadair, который тушил лесные пожары.