В Австралии разбился самолет, погибли 3 человека

Об этом передает телеканал Sky News Australia.

Как отмечается, авиалайнер Tobago разбился недалеко от аэропорта Mount Gambier в австралийском штате Южная Австралия. Так, спустя некоторое время на место ЧП прибыли аварийные службы.

Согласно информации полиции, что стало причиной крушения самолета пока неизвестно.

В свою очередь очевидцы происшествия утверждают, что авиалайнер разбился на горе Гамбиер в 5 км от аэропорта.

"Инцидент произошел около 3:30 по киевскому времени", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Португалии во вторник, 20 июня, упал и разбился самолет Canadair, который тушил лесные пожары.