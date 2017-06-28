В аэропорту Харькова на рейсы записывают "от руки" из-за атаки вируса Petya.A

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно недавно полученным сведениям, в остальном работа осуществляется в штатном режиме.

Однако от кибератаки пострадал также "Харьковводоканал". Такие сведения сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия Александра Малиновская порталу "МедиаПорт".

При этом она отметила, что частично парализована работа компьютерной системы предприятия, но технологически ничего не пострадало.

"Официальный сайт водоканала работает в штатном режиме. Кроме раздела приема показаний приборов учета воды", – подчеркнула Малиновская.

В то же время пресс-служба ПАО "Харьковгаз" сообщила на своей странице в Facebook, что доступ к сайту компании и личным кабинетам пользователей временно отсутствует. Причина этого не сообщается.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно парламент Великобритании недавно стал жертвой кибератаки.