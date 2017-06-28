10:58 28.06.2017 | Происшествия | Новости
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Умер актер из фильма "Девушка с татуировкой дракона"

Ушел из жизни шведский актер Микаэль Нюквист, сыгравший главную роль в картине "Девушка с татуировкой дракона" по роману Стига Ларссона. На момент смерти, еме было 56 лет.

Умер актер из фильма

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отмечается, от рака легких актер страдал в течение года. Так, Нюквист скончался в Стокгольме в окружении семьи.

По информации издания, у него остались жена и двое детей.

"Любовь актера к искусству чувствовали все, кому довелось с ним работать", - гласит сообщения.

Отметим, что Микаэль Нюквист родился в Стокгольме 8 ноября 1960 года. При этом в кино он дебютировал в 1982 году. 

Однако известность Нюквист обрел в 2009 году благодаря трилогии "Миллениум". В фильмах "Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнем" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки" он снимался вместе с Нуми Рапас.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", блаженнейший Любомир Гузар, Архиепископ-эмерит Украинской Греко-Католической Церкви отошел в вечность в среду, 31 мая, в 18.30 на 85 году жизни.


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