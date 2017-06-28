17:05 28.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Названо имя погибшего во время взрыва сотрудника СБУ

В Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный.

Названо имя погибшего во время взрыва сотрудника СБУ

Предварительная версия причины гибели - подрыв автомобиля. Данную информацию передает пресс-службу СБУ.

Также сообщается, что еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести.

Отмечено, что следствие ведет Военная прокуратура.

Кроме того, в СБУ отметили, что Юрий Возный стал двадцать третьим сотрудником Службы, который отдал свою жизнь защищая Украину.

В Службе безопасности также выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 27 июня автомобиль с сотрудниками СБУ подорвался в Донецкой области, один человек погиб.


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