Названо имя погибшего во время взрыва сотрудника СБУ

В Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный.
Предварительная версия причины гибели - подрыв автомобиля. Данную информацию передает пресс-службу СБУ.
Также сообщается, что еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести.
Отмечено, что следствие ведет Военная прокуратура.
Кроме того, в СБУ отметили, что Юрий Возный стал двадцать третьим сотрудником Службы, который отдал свою жизнь защищая Украину.
В Службе безопасности также выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее УРА-Информ сообщал, что 27 июня автомобиль с сотрудниками СБУ подорвался в Донецкой области, один человек погиб.