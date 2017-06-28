На Ровенщине взорвался молокозавод

Об этом сообщает руководитель пресс-службы ГУ ДСНС в Ровенской области Дмитрий Мельник.

В сообщении говоритс, что на место происшествия выезжали спасатели, но возгорания не было.

Отмечается, что, к счастью, никто из работников молокозавода не пострадал, пожара также не было.

В данный момент специальная комиссия устанавливает причины инцидента.

Ранее УРА-Информ сообщал, что взрыв в Одессе произошел из-за газового баллона.