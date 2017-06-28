На Ровенщине взорвался молокозавод

Баллоны с углекислотой вчера взорвались на молокоперерабатывающем заводе "Дубномолоко" в райцентре Дубно.
Об этом сообщает руководитель пресс-службы ГУ ДСНС в Ровенской области Дмитрий Мельник.
В сообщении говоритс, что на место происшествия выезжали спасатели, но возгорания не было.
Отмечается, что, к счастью, никто из работников молокозавода не пострадал, пожара также не было.
В данный момент специальная комиссия устанавливает причины инцидента.
Ранее УРА-Информ сообщал, что взрыв в Одессе произошел из-за газового баллона.