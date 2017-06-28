Кибератака на корпоративные сети и сети органов власти остановлена, - Кабмин

Такие сведения сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Согласно информации Кабмина, сейчас ситуация находится под полным контролем специалистов по кибербезопасности. Кроме того, эксперты работают над восстановлением потерянных данных.

При этом в Правительственном портале также сообщается, что все стратегические предприятия работают в штатном режиме.

Стоить отметить, что вчера из-за кибернападения специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины обратились ко всем субъектам критической инфраструктуры и особенно к учреждениям государственного сектора, с требованием обеспечить киберзащиту ИТ-систем и распространили рекомендации противодействия атакам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с международном аэропорту Харьков из-за кибератаки регистрацию на рейсы проводят в ручном режиме.