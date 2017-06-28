10:39 28.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100168648:labazovych

Кибератака на корпоративные сети и сети органов власти остановлена, - Кабмин

Представители украинской власти уверяют, что кибератака на корпоративные сети и сети органов правительства - остановлена. 
 

Кибератака на корпоративные сети и сети органов власти остановлена, - Кабмин

Такие сведения сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Согласно информации Кабмина, сейчас ситуация находится под полным контролем специалистов по кибербезопасности. Кроме того, эксперты работают над восстановлением потерянных данных.

При этом в Правительственном портале также сообщается, что все стратегические предприятия работают в штатном режиме.

Стоить отметить, что вчера из-за кибернападения специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины обратились ко всем субъектам критической инфраструктуры и особенно к учреждениям государственного сектора, с требованием обеспечить киберзащиту ИТ-систем и распространили рекомендации противодействия атакам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с международном аэропорту Харьков из-за кибератаки регистрацию на рейсы проводят в ручном режиме.

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив