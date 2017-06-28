ДНР начала штрафовать местных автовладельцев за украинские номера, - разведка

Такие сведения сообщает Главное управления разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, в ДНР ужесточили требования по "регистрации" транспортных средств в связи с сокращением российского финансирования.

Для принуждения автовладельцев, которые пользуются украинскими номерными знаками, к переводу транспортных средств на т.н. "республиканскую" регистрацию налагаются штрафы. Так, в случае их неуплаты - автомобили принудительно отправляются на "штрафплощадку".

Однако из-за невозможности выехать на подконтрольные украинской власти территории вызывают недовольство среди местного населения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее боевики "ДНР" обстреляли школу в Павлополе Донецкой области.