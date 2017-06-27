11:59 27.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Париже взорвался городской автобус, есть пострадавший - ВИДЕО, ФОТО

На северо-востоке Парижа в ночь на вторник утром, 27 июня, произошел взрыв.

В Париже взорвался городской автобус, есть пострадавший - ВИДЕО, ФОТО

Тут взорвался городской автобус с пассажирами. В результате инцидента один из пассажиров получил ранения.

Как сообщает bnonews.com, автобус вначале взорвался, а затем загорелся. По словам местных жителей, очень быстро загорелся двигатель автобуса, и из-за этого один человек был травмирован.

Очевидцы также рассказали, что инцидент произошел около восьми часов вечера по местному времени. На место вызывали пожарные команды.

Не смотря на их старания, автобус полностью сгорел. Полиция не рассматривает происшествие как террористический акт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, утром 27 июня на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов в столице взорвался автомобиль. В результате взрыва один человек получил ранения, а один человек - погиб.


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