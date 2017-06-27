В Нью-Йорке в метро поезд сошел с рельсов, пострадали более 30 человек

В результате инцидента по предварительным данным 34 человека получили травмы. Как сообщает news18, ссылаясь на данные экстренных служб, угрозы жизни пострадавшим нет. Скорая помощь увезла в больницу 17 человек.

Вместе с тем в Транспортном управлении города отметили, что поезд совершил экстренную остановку, в результате чего произошла авария, были повреждены пути и часть туннеля.

Из-за аварии были остановлены еще несколько поездов, из них проведена эвакуация пассажиров. Сейчас полиция устанавливает причины происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на северо-востоке Парижа в ночь на вторник, 27 июня, произошел взрыв. Тут взорвался городской автобус с пассажирами. В результате инцидента один из пассажиров получил ранения.