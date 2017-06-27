11:35 27.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луганске террористы взорвали автомобиль майора ФСБ, - разведка

В оккупированном Российской Федерацией городе Луганск террористы подорвали легковый автомобиь с майором ВС РФ Куликовым.

В Луганске террористы взорвали автомобиль майора ФСБ, - разведка

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Как отмечается, ко взрыву причастны представители российской преступной группировки.

Скорее всего боевики решили таким образом отомстить Куликову за непредоставление им уже оплаченной услуги – поставки на территорию Ростовской области не учтенного оружия и боеприпасов.

Такой неконтролируемый оборот оружия и нарушение правил обращения с ним приводит к небоевым потерям военнослужащих российских оккупационных войск. В частности, жертв среди гражданского населения.

"Во время попытки установки растяжки с использованием противопехотной мины МОН-50, которая взорвалась в результате неосторожного обращения, погиб военнослужащий 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК", - гласит сообщения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в результате взрыва, которые прогремел во вторник утром, 27 июня, в столичном Соломенском районе, погиб водитель.


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