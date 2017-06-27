В Киеве обнаружено тело с огнестрельными ранениями

При осмотре места происшествия в квартире изъяли предметы, похожие на автомат Калашникова, пистолеты ТТ и Макарова, а также патроны к ним.

Об этом полиция Киева сообщеила в сети Facebook.

В сообщении говорится, что 27-летний гражданин другого государства арендовал квартиру в доме на улице Голосеевской, а со вчерашнего дня перестал выходить на связь. Когда полицейские проникли в помещение, они обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями в голову, грудную клетку и руки.

Во время осмотра квартиры полицейские изъяли сумку, в которой были предметы, похожие на автомат Калашникова, пистолеты ТТ, Макарова и патроны к ним. Эти вещи изъяты и направлены на экспертизу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства и выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 26 июня около трех часов ночи в центре Харькова возле метро "Университет" убили мужчину-иностранца.