09:55 27.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100168562:Polishuk

В Хмельницкой области пронесся мощный ураган - ФОТО, ВИДЕО

В ночь на вторник, 27 июня, на юге Хмельницкой области пронесся мощный ураган.

В Хмельницкой области пронесся мощный ураган - ФОТО, ВИДЕО

Стихийное бедствие сопровождалось сильным ветром, ливнем и местами градом. В результате неблагоприятных погодных условий в области обесточены 35 населенных пунктов, повреждены 18 линий электропередач 10 кВ и повалены десятки деревьев.

Как сообщает пресс-служба Государственной служба по чрезвычайным ситуациям, больше всего пострадала территория Каменец-Подольского, Новоушицкого районов и сам город Каменец-Подольский. В настоящее время спасатели пытаются устранить результаты стихии.

Тут распиливают поваленные деревья, обустраивают временные брезентовые покрытия учебных заведений. Для восстановления электроснабжения в населенных пунктах области всего задействованы 13 аварийно-восстановительных бригад энергетиков, - подчеркивается в сообщении, - рассказали в ГосЧС, добавив, что ситуация находится под контролем спасателей и местной власти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, непогода в Украине ночью обесточила 86 населенных пунктов в трех областях. Также в результате осложнения погодных условий погиб один человек.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив