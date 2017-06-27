В Хмельницкой области пронесся мощный ураган - ФОТО, ВИДЕО

Стихийное бедствие сопровождалось сильным ветром, ливнем и местами градом. В результате неблагоприятных погодных условий в области обесточены 35 населенных пунктов, повреждены 18 линий электропередач 10 кВ и повалены десятки деревьев.

Как сообщает пресс-служба Государственной служба по чрезвычайным ситуациям, больше всего пострадала территория Каменец-Подольского, Новоушицкого районов и сам город Каменец-Подольский. В настоящее время спасатели пытаются устранить результаты стихии.

Тут распиливают поваленные деревья, обустраивают временные брезентовые покрытия учебных заведений. Для восстановления электроснабжения в населенных пунктах области всего задействованы 13 аварийно-восстановительных бригад энергетиков, - подчеркивается в сообщении, - рассказали в ГосЧС, добавив, что ситуация находится под контролем спасателей и местной власти.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, непогода в Украине ночью обесточила 86 населенных пунктов в трех областях. Также в результате осложнения погодных условий погиб один человек.