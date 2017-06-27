В Херсоне "КамАЗ" сбил двоих велосипедистов

В результате аварии девушка погибла на месте происшествия. Скорая помощь увезла мужчину в реанимации.

Как сообщают на своих страницах в Facebook очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на Бериславском шоссе в районе Данона. Тут грузовик выехал на обочину и буквально снес двоих велосипедистов.

Молодая девушка, спортсменка с инвалидностью, Алена Савченко, погибла на месте. Спортсмен Кутасов Андрей, регулярно представляющий Херсон на велосипедных соревнованиях по всей Украине, инструктор бесплатной велошколы, находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него два перелома.

Сам виновник аварии, водитель "КамАЗа", скрылся с места ДТП, однако вскоре полиция задержала его благодаря действиям неравнодушных автомобилистов и патрульной полиции Херсона. Он находился в неадекватном состоянии, похожим на наркотическое опьянение, - пояснили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на западе Аргентины в воскресенье поздно вечером, 25 июня, пассажирский автобус столкнулся с грузовиков. В результате лобового столкновения погибли по меньшей мере 12 человек. Еще 20 пассажиров получили травмы.