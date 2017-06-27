13:54 27.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Волыни мужчина попал под поезд

Житель села Борохов Киверцовского района попал под поезд сообщением "Киев-Ковель".

На Волыни мужчина попал под поезд

От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

В сообщении говорится, что вчера 54-летний житель села Борохов Киверцовского района попал под поезд "Киев-Ковель". От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Запорожье легковушка попала под поезд, один человек погиб.

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