10:58 27.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Прикарпатье в результате пожара в частном доме пострадали четыре ребенка - ФОТО

В ночь на 27 июня в Ивано-Франковской области в селе Пужник произошло сильное возгорание в частном жилом доме, в результате чего пострадали четыре ребенка.

На Прикарпатье в результате пожара в частном доме пострадали четыре ребенка - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Ивано-Франковской области.

Как отмечается, в 2:42 к спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Пужники Ивано-Франковской области. Так, к месту возгорания в срочном порядке были отправлены огнеборцы.

Однако на момент прибытия сотрудников ГСЧС, из дома уже были выведены на свежий воздух четверо детей 2004, 2011, 2012, 2016 годов рождения. 

Как выяснилось, возгорание возникло в комнате одноэтажного деревянного жилого дома. Благодаря слаженным и профессиональным действиям работников пожарно-спасательной службы в 03:19 пожар был локализован, а в 03:58 – ликвидирован.

Добавим, что все пострадавшие были госпитализированы в местную больницу, после обследования их направили в областное лечебное учреждение.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", пожар на территории бывшей овощной базы в Броварах Киевской области, который начался в понедельник, 5 июня, ликвидирован.


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