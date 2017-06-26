13:58 26.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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За Игоря Гужву внесли залог в полмиллиона гривен - ФОТО

За главного редактора интернет-издания "Cтрана.ua" Игоря Гужву внесен залог. Такие сведения сообщила экс-министр юстиции Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

За Игоря Гужву внесли залог в полмиллиона гривен - ФОТО

По ее словам, сумма составила в размере 544 тыс грн.

При этом она уточнила, что Игорь Гужва был вывезен с ИВС в Лукьяновское СИЗО.

"Дождемся подтверждения казначейства, и совсем скоро Игорь будет на свободе", - подчеркнула Лукаш.

Ксати, Елена Лукаш также опубликовала копию платежного документа, подтверждающего внесение залога за Игоря Гужву.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральная прокуратура Украины подозревает Игоря Гужву в вымогательстве и взяточничестве.


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