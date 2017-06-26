За Игоря Гужву внесли залог в полмиллиона гривен - ФОТО

По ее словам, сумма составила в размере 544 тыс грн.

При этом она уточнила, что Игорь Гужва был вывезен с ИВС в Лукьяновское СИЗО.

"Дождемся подтверждения казначейства, и совсем скоро Игорь будет на свободе", - подчеркнула Лукаш.

Ксати, Елена Лукаш также опубликовала копию платежного документа, подтверждающего внесение залога за Игоря Гужву.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральная прокуратура Украины подозревает Игоря Гужву в вымогательстве и взяточничестве.