17:10 26.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области мужчина утонул из-за опьянения

На реке Днестр в селе Маяки Одесской области утонул мужчина.

В Одесской области мужчина утонул из-за опьянения

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской обл.

В сообщении говорится, что к месту происшествия была направлена группа Беляевской спасательной станции “Товрядвод” в составе двух водолазов и начальника 13-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Одесской обл.

Свидетели происшествия сообщили спасателям, что местный житель 1985 г.р. в состоянии алкогольного опьянения пошел купаться и на расстоянии 15 м от берега исчез. Через час подводных поисков водолазы подняли тело утопленника на поверхность.

Отмечается, что в результате несчастного случая без отца остались двое детей.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Полтавщине мужчина утонул в дренажном колодце.


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