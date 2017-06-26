В Колумбии затонула лодка со 150 туристами - ФОТО

Об этом передает The Sun.

По информации военно-воздушных сил Колумбии, трагический инцидент случился неподалеку от города Гуатапе на северо-западе страны.

Также известно, что судно под названием El Almirante была перегружена и ни у кого из находившихся на борту не было спасательных жилетов.

В результате крушения погибли три человека, 30 считаются пропавшими без вести.

На данный момент проводится спасательная операция. В часности, был отправлен вертолет, а также пожарные и водолазы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", перед матчем футбольных команд "Мотагуа" и "Гондурас Прогресо" на национальном стадионе в столице Гондураса Тегусигальпе возникла смертельная давка. В результате инцидента погибли четыре человека.