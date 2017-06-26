В Китае приостановили поиск людей под завалами из-за риска второго оползня

Сообщается, что ведомство по безопасности труда провинции предупредило о возможном “смещении и деформации горных склонов”.

Данную информацию передает Deutsche Welle .

Кроме того, по последним данным, под завалами оказались более 100 человек и 62 дома. На данный момент подтверждена смерть 10 человек, еще 93 считаются пропавшими без вести. Шансов на то, что им удалось выжить, по словам спасателей, почти нет. Найти уцелевшими удалось только троих пострадавших - двух взрослых и ребенка, которых доставили в больницу.

Отмечается, что в спасательной операции принимают участие более трех тысяч человек.

Ранее УРА-Информ сообщал, что оползень, вызванный проливными дождями, произошел в субботу. Около 18 миллионов кубометров земли сошло на жилые дома. Оползень заблокировал два километра реки и полтора километра дороги.