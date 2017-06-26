В Харьковской области неизвестные взорвали банкомат - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции на своей странице в соцсети Facebook.

Как отмечается, событие произошло сегодня ночью около 2:30 в поселке Высокий.

"Трое неизвестных в камуфляжной форме неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и украли деньги", - рассказали полицейские.

Так, по указанному адресу немедленно была отправлена следственно-оперативная группа. В связи с этим сотрудники полиции провели осмотр места происшествия.

Однако, сколько именно украли злоумышленники пока не известно.

В настоящее время проводятся мероприятия для задержания лиц, причастных к данному правонарушению.

Отметим, что данное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовской области в помещении центральной районной больницы произошел сильный взрыв. Оказалось, что неизвестные лица подорвали банкомат и похитили более 180 тыс. гривен.