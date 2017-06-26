21:00 26.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове убили иностранца

Около трех часов ночи 26 июня, около 3 часов ночи в центре Харькова возле метро "Университет" убили мужчину-иностранца.

В Харькове убили иностранца

"Пострадавший погиб от сильной потери крови в следствии ножевого ранения в область бедра", - цитируют очевидца Вгороде.

На видео слышно, как знакомые пострадавшего жалуются на несвоевременную и некомпетентную медицинкую помощь. Очевидцы прошлись к месту преступления – бару "Инфинити", где, по их словам, и произошло убийство.

Сообщается, что погибшим является араб-марокканец 1993 года рождения.

Как сообщал УРА-Информ, найден убийца экс-главы "Укрспирта".


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