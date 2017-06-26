В Харькове убили иностранца

Около трех часов ночи 26 июня, около 3 часов ночи в центре Харькова возле метро "Университет" убили мужчину-иностранца.
"Пострадавший погиб от сильной потери крови в следствии ножевого ранения в область бедра", - цитируют очевидца Вгороде.
На видео слышно, как знакомые пострадавшего жалуются на несвоевременную и некомпетентную медицинкую помощь. Очевидцы прошлись к месту преступления – бару "Инфинити", где, по их словам, и произошло убийство.
Сообщается, что погибшим является араб-марокканец 1993 года рождения.