В Испании эвакуированы две тысячи человек из-за пожара - ФОТО, ВИДЕО

Причина возгорания пока не установлена, однако спасатели не исключают человеческий фактор. Как сообщает радиостанция Cadena Ser, возгорание началось в национальном парке Доньяна. Борьбу с огнем ведут несколько сотен человек, в распоряжении которых имеется авиация.

Владельцы местных баров и магазинов закрыть свои заведения из-за "пепельного дождя", который осыпал крыши и террасы. Информации о пострадавших пока не поступало.

Вместе с тем из-за близости пламени местные власти вынуждены были эвакуироваться до 2,1 тысяч человек в качестве превентивной меры.

При этом жители поселений по соседству с пожаром решили укрыться в домах своих родственников и друзей. Владельцы баров и магазинов объяснили также, что решили закрыть свой бизнес до "пепельного дождя", который буквально осыпал террасы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате сильных лесных пожаров в Португалии погибли 62 человека, еще 54 госпитализированы. Они были размещены в больницах Лиссабона, Коимбры и Порту.