09:56 26.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Авдеевке газа нет уже третью неделю

 

Из-за вражеского обстрела газопровода в Авдеевке в Донецкой области уже третью неделю отсутствует газоснабжение.

В Авдеевке газа нет уже третью неделю

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, газоснабжение в городе отсутствует с седьмого июня.

Согласно информации спасателей, ремонтные работы не проводили из-за опасности для работников.

"По состоянию на 7 ч. 26 июня газоснабжение в г.. Авдеевка отсутствует", - сказано в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 8 июня, в городе Авдеевка Донецкой области было восстановлено водоснабжение, однако в связи с повреждением магистрального газопровода некоторые районы и семь близлежащих поселков остались без газоснабжения.


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