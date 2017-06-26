07:44 26.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Аргентине автобус столкнулся с грузовиком, 12 человек погибли

На западе Аргентины в воскресенье поздно вечером, 25 июня, пассажирский автобус столкнулся с грузовиков.

В Аргентине автобус столкнулся с грузовиком, 12 человек погибли

В результате лобового столкновения погибли по меньшей мере 12 человек. Еще 20 пассажиров получили ранения.

Как сообщает местная газета La Nacion, дорожно-транспортное происшествие произошло в провинции Мендоса неподалеку от города Сан-Рафаэль. По предварительным данным водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По данным местной полиции большинство жертв - танцоры из танцевальной группы Буэнос-Айреса. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луганской области утром 25 июня 2017 года произошло ДТП с маршрутным автобусом. Водитель маршрутки съехал с трассы и перевернулся, в результате чего пострадало 12 человек, в том числе двое детей 14 и 2 лет.


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