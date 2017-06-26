У жителя Волыни изъяли янтаря на 200 тыс грн - ФОТО

Об этом сообщили в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области. Как отмечается, в с.Рафаливка Владимирецкого района местный житель скупал "солнечный камень" у нелегальных копателей.

Также перекупщик планировал переправить янтарь контрабандой за границу для перепродажи.

Как выяснили правоохранительные органы, камни нашли в багажнике автомобиля "Volkswagen Passat" 45-летнего житель Ковеля Волынской обл.

В настоящее время следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст.198 Уголовного кодекса Украины (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Ровно сотрудники полиции задержали мужчину, который в сумке вез десять килограммо янтаря.