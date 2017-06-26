Шесть человек погибли при крушении судна с туристами в Колумбии

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что из-за крушения лодки в Колумбии на водохранилище Пеньоль погибли шесть человек. При этом 133 удалось спасти.
Такие сведения передает El Colombiano. По информации спасательной службы страны, еще 16 человек числятся пропавшими без вести.
"У нас есть информация, что шесть человек погибли", - отметил Сантос.
При этом Сантос пообещал, что спасательные работы будут продолжаться круглосуточно.
В свою очередь El Colombiano также сообщает, что в числе пострадавших есть иностранцы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лодка, на которой находились порядка 150 туристов, затонула в Колумбии. Сейчас к месту происшествия направили вертолет.