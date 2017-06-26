11:36 26.06.2017 | Происшествия | Новости
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Шесть человек погибли при крушении судна с туристами в Колумбии

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что из-за крушения лодки в Колумбии на водохранилище Пеньоль погибли шесть человек. При этом 133 удалось спасти.

Шесть человек погибли при крушении судна с туристами в Колумбии

Такие сведения передает El Colombiano. По информации спасательной службы страны, еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

"У нас есть информация, что шесть человек погибли", - отметил Сантос.

При этом Сантос пообещал, что спасательные работы будут продолжаться круглосуточно.

В свою очередь El Colombiano также сообщает, что в числе пострадавших есть иностранцы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лодка, на которой находились порядка 150 туристов, затонула в Колумбии. Сейчас к месту происшествия направили вертолет.


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