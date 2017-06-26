Шесть человек погибли при крушении судна с туристами в Колумбии

Такие сведения передает El Colombiano. По информации спасательной службы страны, еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

"У нас есть информация, что шесть человек погибли", - отметил Сантос.

При этом Сантос пообещал, что спасательные работы будут продолжаться круглосуточно.

В свою очередь El Colombiano также сообщает, что в числе пострадавших есть иностранцы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лодка, на которой находились порядка 150 туристов, затонула в Колумбии. Сейчас к месту происшествия направили вертолет.