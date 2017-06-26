Полиция открыла дело по факту массовой драки в Гидропарке

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, правоохранительные органы по приметам начали отрабатывать территорию происшествия.

В результате у Венецианского моста наряд спецназа ППОП №1 совместно с работниками полиции Днепровского управления полиции увидел и остановил мужчину, похожего по описанию на нападавшего.

По факту происшествия следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыли уголовное производство по статье 121 Уголовного кодекса Украины

Также полицейские сообщили, что пострадавший находится под наблюдением врачей. А вот в отношении задержанного, которому ранее был судим за имущественные преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в Гидропарке произошла массовая драка. Ранения пострадавшему нанес мужчина по имени Алексей Мычкин, который ранее уже привлекался к ответственности по статьям Уголовного кодекса Украины Умышленное убийств и Грабеж.