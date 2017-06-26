Пьяный водитель сбил двух детей в Житомирской области

В результате аварии один из мальчиков скончался на месте происшествия. Второй находится в областной детской больнице.

Как сообщила руководитель отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко, по предварительным данным за рулем Volkswagen LT 45 находится человек в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел около двух часов дня в селе Народичи. 46-летний предприниматель, превысив скорость, сначала наехал на деревянные бревна на обочине, после чего совершил наезд на двух детей 2010 и 2014 годов рождения, которые шли вдоль дороги. В результате старший мальчик от полученных телесных повреждений скончался в больнице, а младший - госпитализирован в областную детскую больницу.

После медицинского освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, - заверила Ващенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 июня водитель с признаками алкогольного опьянения спровоцировал ДТП в Мариуполе .