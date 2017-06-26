На Львовщине два человека погибли в ДТП

Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.
Об этом сообщили в прес-службе полиции Львовской области.
В сообщении говорится, что ДТП произошло сегодня в поселке Жвирка Сокальского района.
Отмечается, что водитель автомобиля "ЗИЛ-131" не справился с управлением и съехал с моста в кювет, где грузовик перевернулся. В результате он и его пассажир погибли на месте происшествия.
В данный момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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