На Львовщине два человека погибли в ДТП

Об этом сообщили в прес-службе полиции Львовской области.

В сообщении говорится, что ДТП произошло сегодня в поселке Жвирка Сокальского района.

Отмечается, что водитель автомобиля "ЗИЛ-131" не справился с управлением и съехал с моста в кювет, где грузовик перевернулся. В результате он и его пассажир погибли на месте происшествия.

В данный момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее УРА-Информ сообщал, что пьяный водитель сбил двух детей в Житомирской области.