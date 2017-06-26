На Донбассе боевики массово увольняются с военной службы

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки министерства обороны Украины. Как отмечается, военные осуществляют комплектование бригады за счет лиц, которые непригодны к прохождению службы по состоянию здоровья или ранее были осуждены за совершение преступлений.

Командование для поддержания уровня укомплектованности личным составом затягивает процесс увольнения боевиков до нескольких месяцев.

При этом российское оккупационное командование также отстранило от исполнения обязанностей командира 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК.

По информации пресс-службы, это связано из снижением морально-психологического состояния личного состава полка, а также повальным употреблением алкогольных напитков и наркотиков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после обстрелов и боевых действий в Донецкой области восемь населенных пунктов восстановлению уже не подлежат.