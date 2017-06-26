В Донецке остановился металлургический завод

Донецкий металлургический завод (ДМЗ), который подпал под незаконную "национализацию" со стороны "ДНР", остановил работу из-за отсутствия дизельного топлива.
Об этом сообщают "Новости Донбасса".
По информации издания, из-за отсутствия солярки ДМЗ не работает уже неделю. Тем не менее заводские печи функционируют в дежурном режиме.
Стоить отметить, что солярка необходима для работы тепловозов, которые перевозят сырье и готовую продукцию.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в населенном пункте Александровка Донецкой области 21-го июня уже сумели восстановить водоснабжение.