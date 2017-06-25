Во Львове вторые сутки ищут пропавшего ребенка

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

В сообщении говорится, что для поисковых работ привлечено ОГ Турковского РС, кинологическое отделение 2-го СЦШР ГСЧС Украины, работники полиции, а также 25 человек местного населения.

По состоянию на 24 июня обследовано около 8 км территории вдоль реки — пропавший не найден.

В данный момент поиски продолжаются.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киевской области полиция вместе с родными более недели искали 17-летнюю девушку.