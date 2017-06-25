03:00 25.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове вторые сутки ищут пропавшего ребенка

Два дня назад в Львовской области вышел из собственного двора и пропал местный житель 2015 года рождения.

Во Львове вторые сутки ищут пропавшего ребенка

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

В сообщении говорится, что для поисковых работ привлечено ОГ Турковского РС, кинологическое отделение 2-го СЦШР ГСЧС Украины, работники полиции, а также 25 человек местного населения. 

По состоянию на 24 июня обследовано около 8 км территории вдоль реки — пропавший не найден.

В данный момент поиски продолжаются.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киевской области полиция вместе с родными более недели искали 17-летнюю девушку.


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