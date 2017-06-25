В Пакистане взорвался бензовоз, погибло более 150 человек

Авария произошла примерно в 100 километрах к юго-западу от Мултана. В результате инцидента заживо сгорели более 150 человек.

Как сообщает АР, бензовоз ехал из южного портового города Карачи в Лахор, провинцию Пенджаб, когда водитель потерял контроль и его машина опрокинулась. При этом в момент, когда огромное количество людей пришли на место происшествия чтобы собрать топливо с автоцистерны, раздался взрыв.

В результате чего 153 человека погибли на месте, еще десятки получили ожоги. По данным спасательных служб минимум 90 человек с ожогами доставлено в больницы, среди них как взрослые, так и дети.

Полную информацию о погибших получить пока невозможно, так как многие люди все еще находятся в критическом состоянии. Полиция предполагает, что причиной пожара могла стать искра от множества автомобилей и мотоциклов, которые мчались на место дорожно-транспортного происшествия, стала причиной возгорания горючего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Бразилии произошло крупное дорожно-транспортного происшествия в штате Эспириту-Санту. Так, грузовик с камнями сначала врезался в автобус, потом снес еще две машины скорой помощи. В результате аварии погибли не менее 21 человек.