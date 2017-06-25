В Луганской области перевернулся автобус, 12 пассажиров пострадали - ФОТО

В результате аварии 12 человек получили травмы. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла после семи часов утра на дороге Беловодск - Станица Луганская Луганской области в районе поселка Нижняя Ольховая.

Тут маршрутного такси марки Mersedes-Benz "Спринтер" по неизвестным причинам съехал с трассы и перевернулся. При этом среди травмированных двое детей 14 и 2,9 лет. Спасатели, которые прибыли на место ДТП, помогли высвободиться пассажирам маршрутного такси и передали их медицинским работникам.

Вместе с тем в полиции сообщили, что водитель, скорее всего, заснул за рулем. По словам

спикер полиции Луганской области Татьяны Погукай, за рулем пассажирского автобуса находился 31-летний житель Харьковской области. Автобус следовал из Харькова в Станицу Луганскую. По предварительной информации водитель уснул за рулем, съехал с дороги и допустил опрокидывание автомобиля.

На момент дорожно-транспортного происшествия в автомобиле находились 18 человек. Пять из них от оказания медицинской помощи отказались и покинули место ДТП до приезда скорой медицинской помощи и полиции.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Бразилии произошло крупное дорожно-транспортного происшествия в штате Эспириту-Санту. Так, грузовик с камнями сначала врезался в автобус, потом снес еще две машины скорой помощи. В результате аварии погибли не менее 21 человек.