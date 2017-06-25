В Британии машина врезалась в толпу людей, шесть человек пострадали

В результате инцидента шесть человек получили травмы. Среди пострадавших двое детей. Как сообщает BBC наезд произошел около девяти часов утра по местному времени возле спортивного центра Westgate.

Тут люди праздновали мусульманский праздник Ураза-байрам. По данным местных властей один из детей, восьмилетний мальчик, находится в тяжелом состоянии.

При этом полиция утверждает, что инцидент не связан с терроризмом. По данному факту задержана 42-летняя женщина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на 19 июня 2017 года возле одной из мечетей Лондона фургон въехал в толпу людей, которые праздновали священный месяц Рамадан. В результате инцидента погиб один человек, десять получили ранения.