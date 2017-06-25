Не менее 73 человек погибли от нападений в Пакистане

Вследствие четырех нападений в Пакистане погибли по меньшей мере 73 человека.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В сообщении говорится, что существенно увеличилось количество погибших в результате двух взрывов, прогремевших на рынке города Парачинар близ границы с Афганистаном.
Ранее сообщалось, что погибли по меньшей мере 55 человек.
Также отмечается, что 261 человек в результате взрывов в этом городе с ранениями доставлены в больницы, 62 пострадавших находятся в критическом состоянии.
Ответственность за нападение в Парачинаре, где большинство населения является шиитами, взяла на себя экстремистская суннитская группировка "Лашкар-э Джангви".
Ранее УРА-Информ сообщал, что не менее 140 человек пропали без вести из-за оползня в Китае.