Не менее 73 человек погибли от нападений в Пакистане

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В сообщении говорится, что существенно увеличилось количество погибших в результате двух взрывов, прогремевших на рынке города Парачинар близ границы с Афганистаном.

Ранее сообщалось, что погибли по меньшей мере 55 человек.

Также отмечается, что 261 человек в результате взрывов в этом городе с ранениями доставлены в больницы, 62 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ответственность за нападение в Парачинаре, где большинство населения является шиитами, взяла на себя экстремистская суннитская группировка "Лашкар-э Джангви".

Ранее УРА-Информ сообщал, что не менее 140 человек пропали без вести из-за оползня в Китае.