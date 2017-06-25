01:00 25.06.2017 | Происшествия | Новости
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Не менее 73 человек погибли от нападений в Пакистане

Вследствие четырех нападений в Пакистане погибли по меньшей мере 73 человека.

Не менее 73 человек погибли от нападений в Пакистане

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В сообщении говорится, что существенно увеличилось количество погибших в результате двух взрывов, прогремевших на рынке города Парачинар близ границы с Афганистаном.

Ранее сообщалось, что погибли по меньшей мере 55 человек.

Также отмечается, что 261 человек в результате взрывов в этом городе с ранениями доставлены в больницы, 62 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ответственность за нападение в Парачинаре, где большинство населения является шиитами, взяла на себя экстремистская суннитская группировка "Лашкар-э Джангви".

Ранее УРА-Информ сообщал, что не менее 140 человек пропали без вести из-за оползня в Китае.


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