15:00 24.06.2017 | Происшествия | Новости
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Не менее 140 человек пропали без вести из-за оползня в Китае

В результате оползня в китайской провинции Сычуань меньшей мере 140 человек пропали без вести.

Не менее 140 человек пропали без вести из-за оползня в Китае

Об этом сообщает  ВВС Украина.

В сообщении говорится, что 140 человек могли оказаться под завалами и потоками грязи в результате оползня в уезде Маосянь в китайской провинции Сычуань.

Отмечается, что в одном из сел уезда стихия разрушила около 40 домов. Сейчас на пострадавшей территории идет поисково-спасательная операция.

Как сообщают китайские СМИ, в операции задействованы бульдозеры.

Предполагается, что причиной оползня стали ливни, которые привели к обвалу горных пород. Сообщается также, что смещение перекрыло русло реки на участке в 2 км.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киргизии оползень накрыл жилой дом, в котором находилась семья с маленькими детьми. 


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