01:00 23.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Шостке произошла массовая драка в колонии, есть погибший

В городе Шостка Сумской области в четверг, 22 июня, произошла массовая драка в исправительной колонии.

В Шостке произошла массовая драка в колонии, есть погибший

В результате инцидента погиб один заключенный. Как сообщает местное издание Шостка.INFO со ссылкой на местную прокуратуру, сегодня около четырех часов утра в Шосткинской исправительной колонии № 66 около 30 заключенных из одного барака вскрыли замки, открыли двери и ворвались в соседний барак.

Тут они избили четверых человек. От полученных травм один из пострадавших умер, двух человек доставили в больницы.

Из сотрудников колонии никто не пострадал, - заверили в прокуратуре, добавив, что погибший отбывал срок за убийство, срок его заключения истекал в декабре. Полиция открыла уголовное дело и сейчас на месте инцидента работают сотрудники прокуратуры, полиции, Государственной пенитенциарной службы и судмедэксперты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Полтаве между иностранными студентами произошла поножовщина, есть раненые.


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