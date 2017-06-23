В Шостке произошла массовая драка в колонии, есть погибший

В результате инцидента погиб один заключенный. Как сообщает местное издание Шостка.INFO со ссылкой на местную прокуратуру, сегодня около четырех часов утра в Шосткинской исправительной колонии № 66 около 30 заключенных из одного барака вскрыли замки, открыли двери и ворвались в соседний барак.

Тут они избили четверых человек. От полученных травм один из пострадавших умер, двух человек доставили в больницы.

Из сотрудников колонии никто не пострадал, - заверили в прокуратуре, добавив, что погибший отбывал срок за убийство, срок его заключения истекал в декабре. Полиция открыла уголовное дело и сейчас на месте инцидента работают сотрудники прокуратуры, полиции, Государственной пенитенциарной службы и судмедэксперты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Полтаве между иностранными студентами произошла поножовщина, есть раненые.