09:05 23.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Пакистане около армейского штаба произошел взрыв, есть погибшие

В юго-западном пакистанском городе Кветта, столице провинции Белуджистан произошел сильный взрыв. В результате инцидента погибли не менее пять человек.

В Пакистане около армейского штаба произошел взрыв, есть погибшие

Как отмечает информационное агентство Reuters, взрыв случился неподалеку от армейского штаба.

В настоящее время аварийные службы уже выехали на место происшествия. Кроме того, он также был оцеплен сотрудниками службы безопасности.

По словам представителя местных властей Анвара Уль-Хак Какара, Взрыв произошел возле офиса генерал-лейтенанта полиции. Также он подчеркнул, что , возможно, нападавшие пытались проникнуть в находящийся неподалеку армейский штаб.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ"взрыв ранее был зафиксировано в столичном Шевченковском районе, а именно по адресу – проспект Победы, 33. 


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