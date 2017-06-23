В Пакистане около армейского штаба произошел взрыв, есть погибшие

Как отмечает информационное агентство Reuters, взрыв случился неподалеку от армейского штаба.

В настоящее время аварийные службы уже выехали на место происшествия. Кроме того, он также был оцеплен сотрудниками службы безопасности.

По словам представителя местных властей Анвара Уль-Хак Какара, Взрыв произошел возле офиса генерал-лейтенанта полиции. Также он подчеркнул, что , возможно, нападавшие пытались проникнуть в находящийся неподалеку армейский штаб.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", взрыв ранее был зафиксировано в столичном Шевченковском районе, а именно по адресу – проспект Победы, 33.