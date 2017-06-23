В Ираке смертник взорвался в толпе, погибли 10 человек

В западном Ираке террорист-смертник устроил взрыв, в результате коготого по меньшей мере погибли 10 человек. При этом стлько же получили серьезные ранения.
Об этом сообщает AFP, ссылаясь на информацию местных военных.
Как отмечается, террорист был одним из группы из четырех террористов-смертников, которые проникли в район Аль-Багдади, города на реке Евфрат в западной провинции Анбар.
Согласно словам правоохранительных органов, армейские силы смогли убить трех террористов-смертников.
"Четвертому удалось спрятаться, а затем взорвать себя среди группы мирных жителей и солдат", - отметил старший полицейский.
В свою очередь местный чиновник Шарафит аль-Обейди подчеркнул, что в результате взрыва погибло восемь мирных жителей и военный. Кроме того, еще 11 человек были ранены.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Москве во время проведения профилактических работ в канализации прогремел взрыв. По предварительным данным взрыв произошел из-за выброса метана. Утечка газа произошла во время ремонтных работ в канализационном колодце в тот момент, когда рабочие откачивали из него воду.