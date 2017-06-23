В Ираке смертник взорвался в толпе, погибли 10 человек

Об этом сообщает AFP, ссылаясь на информацию местных военных.

Как отмечается, террорист был одним из группы из четырех террористов-смертников, которые проникли в район Аль-Багдади, города на реке Евфрат в западной провинции Анбар.

Согласно словам правоохранительных органов, армейские силы смогли убить трех террористов-смертников.

"Четвертому удалось спрятаться, а затем взорвать себя среди группы мирных жителей и солдат", - отметил старший полицейский.

В свою очередь местный чиновник Шарафит аль-Обейди подчеркнул, что в результате взрыва погибло восемь мирных жителей и военный. Кроме того, еще 11 человек были ранены.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Москве во время проведения профилактических работ в канализации прогремел взрыв. По предварительным данным взрыв произошел из-за выброса метана. Утечка газа произошла во время ремонтных работ в канализационном колодце в тот момент, когда рабочие откачивали из него воду.